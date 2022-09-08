المحلل الاقتصادي محسن الدريجة: – في عام 2013 كسبت شركة الخرافي قرار تحكيم ضد ال

المحلل الاقتصادي محسن الدريجة:

– في عام 2013 كسبت شركة الخرافي قرار تحكيم ضد الحكومة الليبية طالبت فيه بتعويضها عن مشاريع وقعت على الاستثمار فيها ولم تسلم مواقع الاستثمار. لتنفيذ قرار التحكيم قدمت شركة الخرافي طلب لمحكمة فرنسية للوصول لاموال المؤسسة الليبية للاستثمار لأخذها كتعويض. بسبب سوء ادارة القضية واخطاء اخرى خسرت المؤسسة القضية وكادت ان تتحصل شركة الخرافي على مليار دولار كتعويض من اموال المؤسسة.

– استمرت القضية لتسعة سنوات حتى تمكنت المؤسسة مؤخراً من الحصول على حكم يؤيد ان اموال المؤسسة ليست اموال الحكومة وانها ذات ذمة مالية مستقلة ولهذا لا يمكن اخذها كتعويض.

– هذه ليست القضية الاولي التي تواجهها المؤسسة من هذا النوع فليبيا كدولة غير مستقرة منقسمة عرضة لمثل هذه القضايا. في السابق شركة سوليريك حجزت على 16 مليار دولار من اموال المؤسسة في بلجيكا عام 2012 للحصول على تعويض منها وخسرت سوليريك القضية خلال سنة واحدة

– نشر الخبر على انه تم الحصول على تعويض بمليار دولار من شركة الخرافي هو تدليس مخجل.اليوم المؤسسة اموالها لا تتعدى 61 مليار دولار بعد ان كانت 67 مليار دولار منذ بضعة سنوات.

#ليبيا_24

2022-09-08 16:33:07

1662654787