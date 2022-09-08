مكتب #النائب_العام، يُعلن في بيان له، حبس مسؤولين بحكومة #الدبيبة، بتهمة الاستيل

مكتب #النائب_العام، يُعلن في بيان له، حبس مسؤولين بحكومة #الدبيبة، بتهمة الاستيلاء على #المال_العام.

البيان: حبس مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم، بتهمة الاستيلاء على المال العام وتزوير المستندات الرسمية.

ــ التحقيق الابتدائي أظهر ثبوت ارتكابهم تجاوزات شابت الإجراءات الإدارية والمالية الموكل إليهم اتخاذها، والحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات.

ــ التحقيقات أظهرت أيضًا، صرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية التي تستلزمها لائحة العقود الإدارية، وإساءة استعمال سلطات الوظيفة. #السبق

2022-09-08 16:43:25

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