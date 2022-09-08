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أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار جهود المجلس في المرحلة الحالية ب

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، استمرار جهود المجلس في المرحلة الحالية بهدف تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية بوصفه ركيزة أساسية في بناء الدولة، وشدد على أهمية تنوع المشاركة من كل أطياف الشعب الليبي لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم مثنيا على المبادرات المجتمعية المتنوعة المقدمة للمجلس الرئاسي من كافة ربوع ليبيا مع توجيه التحايا لأصحاب كل هذه المبادرات.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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