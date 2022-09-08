عضو مجلس #النواب عبد المنعم #العرفي: نحن مع تشكيل لجنة قانونية من قبل الخارجية ا

عضو مجلس #النواب عبد المنعم #العرفي: نحن مع تشكيل لجنة قانونية من قبل الخارجية المصرية للنظر في شرعية من يمثل #ليبيا لما حصل من تذمر لتمثيل وزيرة الخارجية بحكومة #الدبيبة نجلاء #المنقوش بصفة الرئيس لجلسة #جامعة_الدول_العربية.

– هناك حكومة منبثقة من قبل مجلس النواب ومنحت لها الثقة وصودق لها على الميزانية، بالتالي أعتقد أن الخلل في جامعة الدول العربية لعدم نظرها في سيادة الدول وأنظمتها وفق الإعلان الدستوري الذي تسير به الدولة الليبية.

– نرى أنه لابد من تشكيل لجنة قانونية للنظر في شرعية من لا شرعية له ونقصد هنا حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة.

– الدولة القطرية دعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة.

– محور النقاش الحقيقي كان لتجنيب كافة المتداخلين في الأزمة الليبية وأن يترك الأمر إلى الليبيين.

– قطر أقرب إلينا من الدولة التركية من حيث القومية العربية التي تربطنا مع بعض وبالتالي فإن المصالح مشتركة.

– لا نرى أي ضير في زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر لتحييدها عن الأزمة الليبية لتكون عاملا مساعدا وليست معرقلا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-08 17:51:55

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