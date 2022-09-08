بعد وفاة الملكة.. تعرف على أهم اهتمامات ملك بريطانيا الجديد.. وحياته الشخصية ال

بعد وفاة الملكة.. تعرف على أهم اهتمامات ملك بريطانيا الجديد.. وحياته الشخصية

الأمير تشارلز، الابن الأكبر للراحلة الملكة إليزابيث الثانية، وكان ولي عهد المملكة المتحدة قبل بضع دقائق من الآن، ليصبح الآن ملكًا لبريطانيا عقب وفاة الملكة.

ولد الملك تشارلز في لندن عام 1948 وهو الابن البكر للملكة إليزابيت الثانية وزوجها الأمير فيليب.

وعلى عكس حياته السياسية الرتيبة، فإن حياته الخاصة أثارت الكثير من الجدل.

وُلد تشارلز في قصر باكنغهام، وكان الحفيد البكر للملك جورج السادس والملكة إليزابيث.

تلقى تشارلز تعليمه في نفس المدرستين اللتين تلقى فيهما والده، الأمير فيليب دوق إدنبرة، تعليمه عندما كان طفلًا.

حصل تشارلز على شهادة بكالوريوس في الفنون من جامعة كامبريدج، وأدى الخدمة العسكرية في القوات الجوية الملكية والبحرية الملكية منذ عام 1971 وحتى عام 1976.

وفي عام 1981، تزوّج الأميرة ديانا وأنجبا طفليهما هما الأمير وليام (ولد سنة 1982) والأمير هاري (ولد سنة 1984).

في عام 1996، تطلق الزوجان، ثم توفت ديانا جراء حادث سيارة في باريس بعد عام على الطلاق.

وفي عام 2005، تزوّج تشارلز من شريكته السابقة كاميلا باركر بولز بعد علاقة طويلة.

وخلال فترة ولايته للعهد، قام تشارلز برعاية جمعيات الأمير الخيرية ماديًا، وهو راع لدى أكثر من 400 منظمة وجمعية خيرية.

وانتقد المجال الطبي، ودعم بشدة الطب البديل،ولاقت آراؤه حول دور العمارة في المجتمع والحفاظ على المباني التاريخية اهتمامًا كبيرًا من طرف المعماريين البريطانيين ونقاد التصميم.

منذ عام 1993، عمل تشارلز على تأسيس مدينة باوندبوري، وهي مدينة جديدة مخططة قائمة على تفضيلات الأمير الخاصة.

كما قام الأمير تشارلز بالمشاركة في تأليف عدة كتب أيضًا.

الملك تشارلز الذي على عكس حياته السياسية الرتيبة، فإن حياته الخاصة بقيت مثار جدل على ضوء خلافه مع الأميرة ديانا وطلاقه منها.

#ليبيا_24

2022-09-08 21:04:56

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