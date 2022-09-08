#عاجل.. مصادرنا: اجتمع أمس الأربعاء رئيس أركان حكومة #الدبيبة محمد #الحداد وآمر اللواء 777 هيثم #التاجوري، وآمر الكتيبة 55 معمر #الضاوي ونائب رئيس جهاز #دعم_الاستقرار حسن #أبو_زريبة.

– كما حضر الاجتماع آمر قوة الإسناد الأولى في #الزاوية المطلوب للنائب العام محمد سالم #بحرون، الشهير بـ”#الفار”، ومحمود بن رجب المقرب من رئيس مجلس #الدولة خالد #المشري، ووعضو مجلس حكماء وأعيان مدينة #الزاوية البشتي #الزحوف.

– المجتمعون اتفقوا على انسحاب قوات الضاوي وأبو زريبة من الطريق الساحلي وانصياعهما تحت المنطقة العسكرية الساحل الغربي بإمرة صلاح #النمروش.

– المجتمعون اتفقوا أيضًا على انسحاب قوات #الجويلي إلى ما بعد حوش الـ60 الذي يبعد عن #طرابلس إلي جهة #الجبل_الغربي 60 كيلو مترًا.

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2022-09-08 21:15:59

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