أمر مكتب النائب العام بحبس عدد من مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التر

أمر مكتب النائب العام بحبس عدد من مسؤولي المركز العام للتدريب التابع لوزارة التربية والتعليم احتياطيا على ذمة التحقيق، ذكر مكتب النائب العام، أن أمر الحبس يأتي بعد ثبوت ارتكاب الموقوفين تجاوزات إدارية واستيلاء على المال العام، إضافة إلى تزوير مستندات رسمية، إضافة إلى تحصلهم على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات؛ وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له؛ وإساءة استعمال سلطات الوظيفة.

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