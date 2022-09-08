أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبته في التعاون مع الجانب الليبي في جميع ا

أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رغبته في التعاون مع الجانب الليبي في جميع الأصعدة، وذلك من خلال رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، نقلها إليه المبعوث الفرنسي إلى ليبيا وبحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس دوهيلين، خلال لقاءهما رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي اليوم الخميس، هذا ويجري المبعوث الفرنسي عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين، شملت نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح.

#الحدث_الليبي