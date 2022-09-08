صرحت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنها انتهت من اختبار البئر التابع لحقل الظهرة النفط

صرحت المؤسسة الوطنية للنفط، بأنها انتهت من اختبار البئر التابع لحقل الظهرة النفطي، وذكرت المؤسسة الوطنية أن الاختبارات أظهرت قدرة إنتاجية بلغت أكثر من 1000 برميل يوميًا من النفط الخام بكثافة نوعية تصل إلى 48 درجة، وأشارت المؤسسة إلى أن معدلات الإنتاج في البئر تترواح ما بين 350- 3600 برميل في اليوم، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج إلى 40 ألف برميل نفط خام يوميًا و40 مليون قدم مكعب من الغاز بحسب ما جاء ببيان المؤسسة.

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