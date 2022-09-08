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ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، استعدادات ا

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، استعدادات المفوضية للإيفاء بالاستحقاقات القادمة، في اجتماع مع فريق من الأمم المتحدة بمقر المفوضية، واستعرض الاجتماع جملة من الإجراءات الفنية والتقنية، وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات، بحسب ما جاء على صفحة المفوضية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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