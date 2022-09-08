ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، استعدادات ا

ناقش رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، استعدادات المفوضية للإيفاء بالاستحقاقات القادمة، في اجتماع مع فريق من الأمم المتحدة بمقر المفوضية، واستعرض الاجتماع جملة من الإجراءات الفنية والتقنية، وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات، بحسب ما جاء على صفحة المفوضية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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