عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي:

– لابد من تشكيل لجنة قانونية للنظر في شرعية من لا شرعية له، ونقصد هنا حكومة عبد الحميد الدبيبة.

– نحن مع تشكيل لجنة قانونية من قبل الخارجية المصرية للنظر في شرعية من يمثل ليبيا، وذلك نتاج لما حصل من تذمر لتمثيل وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش بصفة الرئيس لجلسة جامعة الدول العربية.

– هناك حكومة منبثقة من قبل مجلس النواب، منحت لها الثقة وصودق لها على الميزانية، فبالتالي نعتقد أن الخلل في جامعة الدول العربية لعدم نظرها في سيادة الدول وأنظمتها، وفق الإعلان الدستوري الذي تسير به الدولة الليبية.

– الدولة القطرية دعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر لتقريب وجهات النظر، مضيفا أن محور النقاش الحقيقي كان لتجنيب كافة المتداخلين في الأزمة الليبية وأن يترك الأمر إلى الليبيين، وفق قوله.

– لا نرى أي ضير من زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر لتحييدها عن الأزمة الليبية لتكون عاملا مساعدا وليست معرقلا.

#ليبيا_24

2022-09-09 04:00:21

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