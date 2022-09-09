المؤسسة #الوطنية_للنفط تنشر أبرز ما تم تنفيذه منذ استلام مجلس الإدارة برئاسة فرح

المؤسسة #الوطنية_للنفط تنشر أبرز ما تم تنفيذه منذ استلام مجلس الإدارة برئاسة فرحات #بن_قدارة المعين من #الدبيبة و #حفتر في 17 يوليو الماضي.

– رفع حالة #القوة_القاهرة على الموانئ والحقول النفطية مما ساهم في زيادة الإنتاج وزيادة الدخل القومي.

– زيادة الإنتاج بنسبة %160 تقريباً، وزيادة الإيرادات بأكـثـر مـن %50 ويعتبر أعلى دخل من الإيرادات هذا العام.

– تم عقد اجتماعات فنية ومالية مع جميع شركات المؤسسة الوطنية للنفط لإطلاق خطة تطوير شاملة.

– الخطة شملت استهداف الوصول إلى 2 مليون برميل يومياً، وسداد ديون شركات المقاولين، ودعوة الشركات المحلية والعالمية لاستئناف العمل بالحقول.

– التأكيد على أمن وسلامة العاملين والبنية التحتية في القطاع بتطبيق كافة الإجراءات المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة.

– تنفيـذ قـرار 642 لـسـنـة 2013 بـشـأن زيادة مرتبات العاملين بنسبة %67.

– صرف الميزانيات المتعثرة منذ بداية العام للشركات التابعة للمؤسسة.

– التواصل مع المكونات الاجتماعية لمناطق إنتاج #النفط وتصديره وزيارتهم

– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مطالبهم العادلة وذلك لضمان استمرار تدفق إنتاج النفط وحماية المنشآت النفطية من العبث والتخريب. #السبق

2022-09-09 03:45:13

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