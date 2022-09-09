عضو مجلس #النواب زياد #دغيم: زيارة رئيس مجلس النواب #عقيلة صالح إلى #قطر طبيعية ومتوقعة بعد زيارة #تركيا والتقارب المصري القطري.

– لا أعتقد أن الزيارة ستساهم في حلحلة المأزق السياسي الحالي.

– زيارة عقيلة إلى تركيا تأخرت كثيراً ومجلس النواب في أسوا وأضعف أحواله.

– واضح من موقف وزير الخارجية سامح شكري أن #مصر تسير بين الألغام الليبية.

– مصر مضطرة للتعامل مع حكومة #طرابلس ودعم البرلمان في #بنغازي لكي تحافظ على وحدة #ليبيا.

– تظل مصر هي الشقيق الأكبر لليبيين وقادرة على لعب دور الوسيط في التهدئة والمصالحة. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-09 04:32:51

1662697971