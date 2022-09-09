عضو مجلس #النواب عبد المنعم #العرفي: لابد من تشكيل لجنة قانونية للنظر في شرعية م

عضو مجلس #النواب عبد المنعم #العرفي: لابد من تشكيل لجنة قانونية للنظر في شرعية من لا شرعية له، ونقصد هنا حكومة عبد الحميد #الدبيبة.

– نحن مع تشكيل لجنة قانونية من قبل الخارجية المصرية للنظر في شرعية من يمثل #ليبيا، وذلك نتاج لما حصل من تذمر لتمثيل وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء #المنقوش بصفة الرئيس لجلسة جامعة الدول العربية.

– هناك حكومة منبثقة من قبل مجلس النواب، منحت لها الثقة وصودق لها على الميزانية، فبالتالي نعتقد أن الخلل في #جامعة_الدول_العربية لعدم نظرها في سيادة الدول وأنظمتها، وفق #الإعلان_الدستوري الذي تسير به الدولة الليبية.

– #قطر دعت رئيس مجلس النواب #عقيلة_صالح لزيارة #الدوحة لتقريب وجهات النظر، ومحور النقاش الحقيقي سيكون كيفية تجنيب كافة المتداخلين في الأزمة الليبية وأن يترك الأمر إلى الليبيين.

– لا نرى أي ضير من زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى قطر لتحييدها عن الأزمة الليبية لتكون عاملا مساعدا وليست معرقلا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-09 04:20:31

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