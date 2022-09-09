دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات ال

دولة ليبيا

وزارة المواصلات

المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة

إدارة التنبؤات الجوية

الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الجمعة

09/ 09 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

لا تغير فى حالة الطقس على معظم مناطق ليبيا والرطوبة عالية على مناطق الشمال خاصة المناطق الساحلية.

تبقى الحرارة مرتفعة على مناطق غرب ليبيا خاصة مناطق الشمال الغربى مع رياح جنوبية شرقية حيث تسجل درجات الحرارة القصوى فى معظمها مابين (35 – 40)مْ وتتراجع قليلاً خلال المساء نتيجة تغير الرياح الى شمالية شرقية, بينما يكون الطقس معتدل على مناطق شرق ليبيا.

والله اعلم