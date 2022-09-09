نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الجمعة (2022/09/09)
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير:لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
• الريح براني إلى شلوق اليوم ويكــون قبلي يوم الغــد ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل الجبل الأخضر.
• الريح براني إلى بحري على أغلب الساحل بينما يكون بحري إلى شرش على ساحل درنة وأقصى الساحل الشرقي سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 -1.25) متر.
• البحر خفيف الموج .
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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