نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الجمعة (2022/09/09)

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير:لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

• الريح براني إلى شلوق اليوم ويكــون قبلي يوم الغــد ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.50-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على ساحل الجبل الأخضر.

• الريح براني إلى بحري على أغلب الساحل بينما يكون بحري إلى شرش على ساحل درنة وأقصى الساحل الشرقي سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50 -1.25) متر.

• البحر خفيف الموج .

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.