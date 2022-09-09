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بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، خلال اجتماعه مع سفير جمهورية تونس ا

تم النشر منذُ 40 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

بحث وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد الحويج، خلال اجتماعه مع سفير جمهورية تونس الاسعد العجيلي، سبل تفعيل إستراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين. كما ناقش الجانبان سُبل تعزيز وتنشيط تجارة العبور وتفعيل الاتفاقيات التجارية كذلك متابعة الإجراءات التنفيذية بخصوص إنشاء منطقة حرة مشتركة بين البلدين.
#الحدث_الليبي
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ليبيا مباشر

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