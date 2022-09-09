صور | جانب من اجتماع #برلين مع المبعوث الدولي للأمم المتحدة ومبعوثي دول #أمريكا و #بريطانيا و #مصر و #إيطاليا و #فرنسا و #ألمانيا و #تركيا لبحث حل الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد