صور | جانب من اجتماع #برلين مع المبعوث الدولي للأمم المتحدة ومبعوثي دول #أمريكا و #بريطانيا و #مصر و #إيطاليا و #فرنسا و #ألمانيا و #تركيا لبحث حل الأزمة الليبية. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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