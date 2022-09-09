عضو ‎مجلس النواب المبروك ‎الخطابي: – قرار تسمية مدير جديد لمصلحة التسجيل العقار

عضو مجلس النواب المبروك الخطابي:
– قرار تسمية مدير جديد لمصلحة التسجيل العقاري يمهد لفتحها، وهو ما نخشاه ويثير مخاوفنا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
– قرار إقفال التسجيل العقاري اتخذه المجلس الانتقالي السابق كونه السلطة التشريعية، وقرار فتحه يتطلب قرارا من مجلس النواب كونه السلطة التشريعية.
– أي قرار يصدر عن حكومة الدبيبة بشأن إعادة فتح السجل العقاري سيكون من الناحية القانونية باطلا بطلانا مطلقا كونه يفتقد أهم ركن في القرار الإداري ألا وهو ركن الاختصاص.
– في ظل انتهاج سياسية فرض الأمر الواقع كل شئ أصبح متوقعا وهذا غير مستغرب”.
#ليبيا_24
2022-09-09 16:45:54
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