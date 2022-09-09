عبّرَ رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، محمد الشكري، عن إعجابه بإجر

عبّرَ رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين من مجلس النواب، محمد الشكري، عن إعجابه بإجراءات نقل السلطة الملكية في بريطانيا، وقال الشكري،: “مات الملك، عاش الملك، لا دبابات في الشوارع ولا مسلحين في أزقة العاصمة لندن، إنها ثقافة التداول السلمي للسلطة للشعوب المتحضرة”، و وتابع: “ما فعلناه في بلادنا (ليس بعيداً عما فعله نيرون بروما) وهو يحتاج إلى جهد ووقت ومال وإعادة بنائها مهمة استثنائية لا ينوء بحملها إلا رأس دولة يعاضده رجال مختارون بحرص وبمواصفات دقيقة”.

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