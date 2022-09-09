مدير المركز #الوطني_لمكافحة_الأمراض حيدر #السائح: تم تسجيل 9 حالات اشتباه بمرض #جدري_القرود، وكانت نتائجها المخبرية سلبية.

ــ مرض جدري القرود لا يمثل خطرًا على المجتمع إذ يمكن علاجه، والمركز في حالة تأهب لمجابهة المرض، رغم عدم خطورته وضعف انتشاره.

ــ ضاعفنا إجراءات الرصد عند المنافذ ولم نسجل أي إصابة بالمرض بين صفوف المسافرين.

ــ إجراءات توريد تطعيمات الأطفال شارفت على الانتهاء، وقريبًا ستصل الأمصال إلى مخازننا الرئيسية.

ــ الوضع الوبائي لجائحة #كورونا مستقر، واستطعنا مجابهة الموجة الخامسة بأقل الإمكانيات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-09 19:28:09

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