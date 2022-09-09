محمد #عون، وزير النفط والغاز بحكومة #الدبيبة: لجوء #صنع_الله للمحكمة، من أجل تحق

محمد #عون، وزير النفط والغاز بحكومة #الدبيبة: لجوء #صنع_الله للمحكمة، من أجل تحقيق مصلحته الشخصية، وليس تنفيذًا للتشريعات النافذة.

ــ رفض المحكمة لدعوى صنع الله، في الشق المستعجل، أمر طبيعي وفقًا للنصوص القانونية.

ــ إنتاج #ليبيا من #النفط الخام يتعافى يومًا بعد يوم، وليبيا لا تزال مستثناة من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها بين دول منظمة “#أوبك”.

ــ المؤسسة #الوطنية_للنفط، فعّلت قرار وزارة النفط والغاز بالزيادة الحقلية للعاملين بالقطاع. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-09 21:12:14

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