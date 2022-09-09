عاجل.. مصادر دبلوماسية: ممثلو الدول الحاضرة في اجتماع #برلين حول #ليبيا أكدوا ع

#عاجل.. مصادر دبلوماسية: ممثلو الدول الحاضرة في اجتماع #برلين حول #ليبيا أكدوا على أهمية حل مشكلة السلطة التنفيذية بحكومة موحدة قادرة على إجراء #الانتخابات.

– ممثلو الدول الحاضرة في اجتماع برلين حول ليبيا أكدوا أن حكومة #الدبيبة لا يمكنها الإشراف على الانتخابات ولا تأمينها.

– #مصر أبلغت ممثلي الدول الحاضرة أن بقاء حكومة الدبيبة غير ممكن بموافقة #الولايات_المتحدة و #ألمانيا و #إيطاليا وعدم وجود اعتراض من #تركيا.

– الاجتماع خلص إلى دعم الوساطة بين مجلسي #النواب و #الدولة في إعداد #قاعدة_دستورية لإجراء الانتخابات.

– وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء #المنقوش طالبت دبلوماسيين غربيين بحضور اجتماع برلين ولكن طلبها رفض باعتبارها ممثلة لطرف في الأزمة الليبية. #السبق

2022-09-09 22:38:43

1662763123