الناطق باسم قوات #الكرامة أحمد #المسماري: #ليبيا شواطئها مفتوحة أمام الهجرة غير الشرعية والصيد الجائر بالمياه الإقليمية.

ــ القوات المسلحة ووحدات مكافحة الإرهاب استطاعت القبض على 3 إرهابيين ينتمون لتنظيم #داعش، قبل 3 أشهر من الآن.

ــ الإرهابيون الثلاثة، يحملون الجنسية الجزائرية، وتم القبض عليهم في الجنوب الغربي لليبيا.

ــ كل جهود رجال القوات المسلحة تنفذ تعليمات القائد العام المشير خليفة #حفتر، بشكل دقيق.

ــ القيادة العامة لديها إدارة للتدريب تضع خطتها السنوية الشاملة، تبدأ من التدريب النظري والإعداد البدني والتعرف على الأسلحة إذا كان هناك أسلحة جديدة. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-09-09 23:28:38

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