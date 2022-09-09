شركة الكهرباء: – العمل مستمر على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كليو فولت من ال

شركة الكهرباء:

– العمل مستمر على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كليو فولت من المحطة الغازية الفجيج أوباري حتى تقترن بأبراج الضغط العالي ودخولها على الشبكة العامة.

– فنيو الشركة شارفوا بالانتهاء من عملية ربط الوصلات والتي عقبها سيتم نقل إنتاج وحدتين من محطة أوباري الفجيج إلى الشبكة العامة بقدرة إنتاجية 340 مجيا وات.

– نحن الآن في المراحل الأخيرة بمشروع أوباري الفجيج، وهذا سيساهم في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أوباري إلى الشبكة الكهربائية، ومن شأنه المساعدة في استقرار الشبكة والتخفيف من ساعات طرح الأحمال.

#ليبيا_24

2022-09-10 00:39:50

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