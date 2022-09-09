بعد مرور 20 يوما على حصار المنطقة.. المجلس الاجتماعي لقبيلة #القذاذفة، يُطالب قو

بعد مرور 20 يوما على حصار المنطقة.. المجلس الاجتماعي لقبيلة #القذاذفة، يُطالب قوات #الكرامة بإمرة #صدام_حفتر في بيان له، بالإفراج عن أبناء القبيلة المعتقلين مؤخرًا، بمنطقة #بوهادي في مدينة #سرت، ويؤكد أحقيتهم في التظاهر والاعتصام والانسحاب من المؤسسات الأمنية والعسكرية.

البيان: القوات المحاصرة لمنطقة بوهادي، وضعت باب حديدي رسمت عليه صورة #معمر_القذافي، أمام أحد المطبات في الطريق العام ليتم المرور عليه.

ــ هذا الأمر تصعيد غير مسبوق، يمس بشخصية لها رمزية وطنية واجتماعية بالنسبة لشريحة كبيرة من الليبيين.

ــ هذا الأمر قوبل بتذمر واستياء عارم وشعور بالغبن الشديد، وإمعانًا في الاستفزاز قامت قوة مدججة فجر اليوم، بمداهمة منازل آل #الزوبي القذافي بمنطقة بوهادي للمرة الثانية وإشعال النار في المنازل.

ــ نعاني منذ 20 يوم من التضييق والمداهمات والاعتقالات غير القانونية، والإجراءات القسرية المستفزة التي مورست ضد أبناء قبيلة القذاذفة بمنطقة أبوهادي بمدينة سرت.

ــ نعاني من ترويع العائلات وإرهاب الأطفال والعجائز، وتقييد حركة المواطنين، وقفل المحلات التجارية والمصالح العامة وقطع الاتصالات وشبكة الإنترنت، وانتشار المظاهر المسلحة.

ــ نطالب بالافراج الفوري عن أبناءنا المعتقلين الذين تم القبض عليهم مؤخرًا بتهم ملفقة.

ــ نعلن رفضنا للأفعال التي تستهدف قبيلة القذاذفة بشكل مباشر، فما يحدث خرج عن كونه إجراءات لفرض الأمن إلى كونه أعمالاً عدائية واستفزازية تستهدف مكونًا اجتماعيًا بعينه لغرض لم يعد خافياً على أحد.

ــ من حقنا استعمال كل الوسائل التي يكفلها القانون لرفع الظلم عنّا، بما في ذلك التظاهر، والاعتصام، والانسحاب من المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية بما فيها المؤسسات التعليمية والصحية. #السبق





2022-09-10 00:00:33

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