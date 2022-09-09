عضو مجلس مفوضية الانتخابات، عبد الحكيم الشعاب: – المفوضية بعيدة عن التجاذبات ال

عضو مجلس مفوضية الانتخابات، عبد الحكيم الشعاب:
– المفوضية بعيدة عن التجاذبات السياسية والانقسامات، وتتبع مجلس النواب بشكل مباشر.
– المفوضية ستقرر فتح باب تسجيل الناخبين في الوقت الذي تراه مناسبًا، حال تحديد موعد الانتخابات.
– المفوضية تُعد الملاحظات الفنية، بشأن الصعوبات التي واجهت المفوضية في تطبيق قانون الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021م.
– المفوضية بصدد إعداد كافة المقترحات، ومن ثم إرسالها للجهة التشريعية خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها.
– بعض الملاحظات التي جرت أثناء تسليم بطاقات الناخبين، يتم العمل على تلافيها حال فتح السجل مجددًا.
#ليبيا_24
2022-09-10 01:25:48
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