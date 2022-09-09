عضو مجلس #الدولة الاستشاري، أحمد #لنقي: المجلس #الرئاسي لا يملك أن يحل محل السلط

عضو مجلس #الدولة الاستشاري، أحمد #لنقي: المجلس #الرئاسي لا يملك أن يحل محل السلطة التشريعية لتشريع قوانين دستورية أو غيرها.

ــ صلاحيات المجلس الرئاسي محدودة وفقًا لقرارات مؤتمر #جنيف الذي أنشأه.

ــ توجد جهات أجنبية تُحرض أعضاء المجلس الرئاسي، بهدف التشويش على مجريات الأحداث في البلاد.

ــ الجهات الأجنبية هدفها استمرار الصراع على السلطة والمال، وتسليم الإرادة السياسية الوطنية للدول الأجنبية التي لا يعنيها استقرار #ليبيا.

ــ على أعضاء المجلس الرئاسي، عدم الانجرار وراء أطماع الدول الأجنبية في ليبيا، وألا تستهويهم السلطة.

ــ على أعضاء الرئاسي السعي مع الجميع، للتعاون مع ” #النواب والدولة” لإنجاز القاعدة الدستورية، دون كلل أو ملل. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-09 23:14:34

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