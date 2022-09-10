مصدر دبلوماسي:

– ممثلو الدول الحاضرة في اجتماع برلين حول ليبيا أكدوا على أهمية حل مشكلة السلطة التنفيذية بحكومة موحدة قادرة على إجراء الانتخابات.

– ممثلو الدول الحاضرة في اجتماع برلين حول ليبيا أكدوا أن حكومة الدبيبة لا يمكنها الإشراف على الانتخابات ولا تأمينها.

– مصر أبلغت ممثلي الدول الحاضرة أن بقاء حكومة الدبيبة غير ممكن بموافقة الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وعدم وجود اعتراض من تركيا.

– الاجتماع خلص إلى دعم الوساطة بين مجلسي النواب والدولة في إعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.

– وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة منتهية الولاية نجلاء المنقوش طالبت دبلوماسيين غربيين بحضور اجتماع برلين ولكن طلبها رفض باعتبارها ممثلة لطرف في الأزمة الليبية.

#ليبيا_24

2022-09-10 02:13:59

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