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الشركة #العامة_للكهرباء: مستمرون في العمل على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كلي

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الشركة #العامة_للكهرباء: مستمرون في العمل على ربط وصلات الضغط العالي جهد 220 كليو فولت من المحطة الغازية الفجيج #أوباري، تمهيدًا لدخولها على الشبكة العامة.

ــ فنيو الشركة شارفوا على الانتهاء من عملية ربط الوصلات، والتي عقبها سيتم نقل إنتاج وحدتين من محطة أوباري الفجيج إلى الشبكة العامة، بقدرة إنتاجية 340 مجيا وات.

ــ نحن الآن في المراحل الأخيرة بمشروع أوباري الفجيج، ما سيساهم في التخفيف من ساعات طرح الأحمال.

ــ المشروع سيساهم أيضًا في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة أوباري إلى الشبكة الكهربائية، للمساعدة في استقرار الشبكة. #السبق

2022-09-10 02:38:48

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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