عضو مجلس مفوضية الانتخابات، عبد الحكيم #الشعاب: المفوضية بعيدة عن التجاذبات السي

عضو مجلس مفوضية الانتخابات، عبد الحكيم #الشعاب: المفوضية بعيدة عن التجاذبات السياسية والانقسامات، وتتبع مجلس #النواب بشكل مباشر.

ــ المفوضية ستقرر فتح باب تسجيل الناخبين في الوقت الذي تراه مناسبًا، حال تحديد موعد #الانتخابات.

ــ المفوضية تُعد الملاحظات الفنية، بشأن الصعوبات التي واجهت المفوضية في تطبيق قانون الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021م.

ــ المفوضية بصدد إعداد كافة المقترحات، ومن ثم إرسالها للجهة التشريعية خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء منها.

ــ بعض الملاحظات التي جرت أثناء تسليم بطاقات الناخبين، يتم العمل على تلافيها حال فتح السجل مجددًا. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-10 02:36:12

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