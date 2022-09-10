عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران: – إعلان المفوضية العليا للانت

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران:
– إعلان المفوضية العليا للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات، لا يُمثل أي تقدم.
– المفوضية غير جادة بشأن إجراء الانتخابات، وخضعت للضغوطات وماطلت في عرض مشروع الدستور على الاستفتاء.
– عراقيل إجراء الانتخابات لا تزال متواجدة، في ظل عدم سيطرة حكومة واحدة على كامل التراب الليبي، وعدم الاستفتاء على مشروع الدستور.
– لا توجد ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة، مع ضرورة الاعتراف بنتائجها، وسط الانقسام السياسي والعسكري.
#ليبيا_24
2022-09-10 16:30:07
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