عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران: – إعلان المفوضية العليا للانت

عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، نادية عمران:

– إعلان المفوضية العليا للانتخابات، استعدادها لإجراء الانتخابات، لا يُمثل أي تقدم.

– المفوضية غير جادة بشأن إجراء الانتخابات، وخضعت للضغوطات وماطلت في عرض مشروع الدستور على الاستفتاء.

– عراقيل إجراء الانتخابات لا تزال متواجدة، في ظل عدم سيطرة حكومة واحدة على كامل التراب الليبي، وعدم الاستفتاء على مشروع الدستور.

– لا توجد ضمانات بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة وآمنة، مع ضرورة الاعتراف بنتائجها، وسط الانقسام السياسي والعسكري.

#ليبيا_24

2022-09-10 16:30:07

1662827407