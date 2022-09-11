بالصور|| تخريج الدورة الأساسية الرابعة للقوات الخاصة، التابعة لوزارة دفاع #الدبي

بالصور|| تخريج الدورة الأساسية الرابعة للقوات الخاصة، التابعة لوزارة دفاع #الدبيبة، بمقر الكلية الجوية #مصراتة، بحضور ضباط أتراك.

ــ الحفل شهد حضور رئيس أركان القوات البرية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، ومدير إدارة الشرطة العسكرية، وآمر اللواء 53 مشاة مستقل، وآمر مكافحة الإرهاب، وآمر القوات الخاصة، وآمر الاستخبارات العسكرية للمنطقة العسكرية الوسطى، وعدد من الضباط وضباط الصف، وعدد من منتسبي المنطقة العسكرية الوسطى.

ــ الدورة استمرت لمدة 3 أشهر، خضع الطلبة خلالها لعدة تدريبات منها، مهنة الميدان، تدريبات القوات الخاصة، فن الرماية والقنص، الاقتحامات وتحرير الرهائن، المسير بالتجهيزات العسكرية. #السبق (بيان)











2022-09-11 09:38:26

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