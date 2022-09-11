المركز الوطني لمكافحة الأمراض:

– المركز لم يسجل أي حالات اشتباه حتى الآن من مرض جدري القرود في جميع أقسام الأمراض المعدية في البلاد .

– أعراض إصابة الفيروس للإنسان تظهر على شكل طفح جلدي اولاً وبعدها تتحول الى بثور وتشققات ،حمى وقشعريرة ،ورم في الغدد اللمفاوية إرهاق وألام في العضلات. ويتعافى معظم الناس في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

– بحسب الدراسات يتوقع أن يزول المرض من تلقاء ذاته لأنه ينتشر بشكل بطيء ،وهو فيروس معروف وليس جديد ،وغالباً ما يكون خفيفاً، ويوجد له بالفعل لقاحات وعلاجات اثبتت فاعليتها بنسبة 85%.”

#ليبيا_24

2022-09-11 10:55:05

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