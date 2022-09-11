ملخص عام: تراجع تدريجي في درجات الحرارة هذا اليوم علي أقصي الساحل الغربي بينما تبقى الأجواء ساخنة على بعض مناطق الشمال الغربي,

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية أغلب الأحيان.

الرياح: شمالية شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33- 38)مْ وتسجل علي بني وليد و أبونجيم (40-41)مْ، وتسجل تراجع يوم الغد علي أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع احتمال ظهور ضباب هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد علي مناطق (المرج – البيضاء و شحات), ومن المتوقع أن تتكاثر السحب بدايةً من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً علي بعض مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-35)مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الجفرة–سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35-40)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد علي أغلب المناطق.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(36-38)مْ .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:19)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:48)