المحلل السياسي عز الدين عقيل: – المليشيات المشكلة الجوهرية التي تقف أمام جهود ا

المحلل السياسي عز الدين عقيل:

– المليشيات المشكلة الجوهرية التي تقف أمام جهود استعادة الدولة الليبية، ولا بديل عن نزع سلاحها وتفكيكها.

– المليشيات تسيطر على النقد الأجنبي وتجارة العملة، وتفرض الإفلاس الفني على البنوك، وتدمر شبكة الأسواق الوطنية.

– المجموعات المسلحة تفرض سطوتها على المؤسسات العامة في المنطقة الغربية، وتتصارع عليها، كما تضع معاييرها الخاصة لتقلد المناصب بها، بما يقيد وصول الكفاءات الليبية الحقيقية إلى مراكز الإدارة العامة.

– ليبيا لن تصل إلى الاستقرار، ولن تتمكن من إنشاء مؤسسة عسكرية موحدة وقوية في البلاد، إلا باحتكار الدولة لاستخدام القوة.

#ليبيا_24

2022-09-11 10:35:21

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