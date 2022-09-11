المركز الوطني للأرصاد الجوية
نشرة الصيد البحري
نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الأحد ( 11/09/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير:لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.
• الريح براني إلى متغير الاتجاه ويكون شلوق هذا اليوم على ساحل الخمس و مصراتة ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.25-0.75) متر.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة واقصى الساحل.
• الريح بحري الى شرش بشكل عام بينما يكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25)متر على ساحل درنة و طبرق و ما بين (0.25 -0.75) متر على باقي الساحل.
• البحر خفيف الموج الى هادئ.
• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
التاريخ:11 /09/2022
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