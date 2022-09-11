المركز الوطني للأرصاد الجوية

نشرة الصيد البحري

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الأحد ( 11/09/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير:لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب يوم الغد.

• الريح براني إلى متغير الاتجاه ويكون شلوق هذا اليوم على ساحل الخمس و مصراتة ســـرعته تتراوح مـــا بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين ( 0.25-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (29 – 30) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى ظهور بعض السحب على درنة واقصى الساحل.

• الريح بحري الى شرش بشكل عام بينما يكون غربي الى باش على ساحل شحات سرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75-1.25)متر على ساحل درنة و طبرق و ما بين (0.25 -0.75) متر على باقي الساحل.

• البحر خفيف الموج الى هادئ.

• درجة حرارة سطح البحر (28 – 29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

التاريخ:11 /09/2022