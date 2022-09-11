فتحي #المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس #النواب: حكومة #الدبيبة تتحالف مع ال

فتحي #المريمي المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس #النواب: حكومة #الدبيبة تتحالف مع المليشيات، ولا تريد #الانتخابات ولا استقرار البلاد.

ــ الدبيبة مُتشبث بالسلطة، وكل ما تقوم به حكومته من أعمال، غير دستورية ويعاقب عليها القانون.

ــ انتشار حالة الفوضى في طرابلس، يحول دون إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

ــ العاصمة تقع تحت سيطرة المليشيات المسلحة والجماعات الخارجة عن القانون التي تنشر الفوضى وتمارس حالة من العبث بحق الجميع.

ــ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، هو الحل لما يجري في البلاد.

ــ لابد أن تتفق الأطراف الليبية جميعها على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، وقبول نتائجها، من أجل استقرار البلاد.

ــ مجلس النواب سبق وأصدر القوانين اللازمة للعملية الانتخابية، لكن الميليشيات الإجرامية، والتدخلات الأجنبية حالتا دون ذلك.

ــ نأمل أن يضطلع المبعوث الأممي الجديد عبدالله باثيلي، بدوره في مساعدة #ليبيا للخروج من أزمتها الراهنة، وأن يعمل مع الجهات ذات العلاقة في المساهمة في إجراء الانتخابات المُعطلة.

ــ لجنة المسار الدستوري لا تزال قائمة ولم يُقفل بابُها، وكذلك حوار عقيلة صالح، وخالد المشري.

ــ نأمل استئناف الحوار خلال المدة القريبة المقبلة، لما له من أهمية في تقريب العملية الانتخابية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-11 14:39:23

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