موقع “غريك سيتي تايمز” اليوناني:

– خفر السواحل اليوناني اعترض سفينة للاشتباه في تهريبها أسلحة تركية إلى ليبيا

– خفر السواحل اليوناني حاول تفتيش سفينة شحن ترفع علم جزر القمر، والتي كان يُشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إلى ليبيا لصالح تركيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وذلك على بعد 11 ميلًا بحريًا جنوب غرب جزيرة تينيدوس التركية.

– قبطان السفينة رفض التوقف، مما حدى بخفر السواحل اليوناني إلى إطلاق طلقات تحذيرية لحملهم على التعاون.

– تركيا أعلنت أن خفر السواحل اليوناني أطلق النار على سفينة في المياه الدولية في شمال بحر إيجه، مما يؤشر إلى تصعيد محتمل آخر للتوتر بين الدولتين العضوتين في حلف الناتو.

– تركيا قامت بتهريب عدد كبير من الأسلحة إلى ليبيا منذ عام 2017 باستخدام طائرات الشحن التجارية وسفن الشحن من أجل التهرب من حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد، واستخدمت منظمات إرهابية مختلفة الأسلحة التركية خلال الحروب في ليبيا.

#ليبيا_24

2022-09-11 14:22:39

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