أكد عضو المجلس الرئاسي، “عبدالله اللافي”، خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبي

أكد عضو المجلس الرئاسي، “عبدالله اللافي”، خلال لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو” في العاصمة طرابلس؛ اهتمام المجلس الرئاسي وتركيزه على استكمال ملف المصالحة لكونه إحدى لبنات بناء الدولة، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة الانسداد السياسي الراهنة، عبر حسم المسار الدستوري وتحديد مدد زمنية محددة للاستحقاقات الانتخابية.

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