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ذكر مكتب النائب العام، أنه تم إزالة31 بناية مخالفة تم إقامتها على مسار منظومة ال

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكر مكتب النائب العام، أنه تم إزالة31 بناية مخالفة تم إقامتها على مسار منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة، وأضاف المكتب إن أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان الطليحة حتى طريق الهواري، مازالت قائمة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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