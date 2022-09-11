ذكر مكتب النائب العام، أنه تم إزالة31 بناية مخالفة تم إقامتها على مسار منظومة ال

ذكر مكتب النائب العام، أنه تم إزالة31 بناية مخالفة تم إقامتها على مسار منظومة النهر الصناعي في مدينة بنغازي، وتعزيز الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عمل المنظومة، وأضاف المكتب إن أعمال حصر ورصد التعديات على مسار النهر الصناعي الممتد من خزان الطليحة حتى طريق الهواري، مازالت قائمة بالتعاون مع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.

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