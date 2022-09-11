صور | السفير الامريكي ريتشارد نورلاند و طاقم السفارة الامريكية لدى #ليبيا المقيم

صور | السفير الامريكي ريتشارد نورلاند و طاقم السفارة الامريكية لدى #ليبيا المقيمة في #تونس يحيون ذكرى العملية الارهابية التي أودت بحياة السفير ستيفنز و ثلاثة موظفين بمقر السفارة في #بنغازي في مثل هذا اليوم من سنة 2012 تزامنًا مع ذكرى هجمات 11 سبتمبر . #المرصد
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ليبيا مباشر
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