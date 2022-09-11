عضو مجلس #النواب إبراهيم #الزغيد: زيارة رئيس مجلس النواب #عقيلة_صالح لدولة #قطر جاءت بناءً على دعوة رسمية.
-مجلس النواب هو الجسم الشرعي في #ليبيا الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي #باشاغا.
-تأتي هذه الزيارات من أجل تمكين الحكومة الليبية الشرعية.
-الحكومة الليبية لم تأت من خارج ليبيا مثل حكومة #الدبيبة التي أتت من #جنيف وتعليمات من ستيفاني #ويليامز.
-سيكون لزيارة عقيلة صالح لقطر مردود جيد لليبيا وشعبها ولإنهاء الانسداد السياسي. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-09-11 19:04:31
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