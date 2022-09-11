البعثة الأممية:

– يتم تداول رسالة يُزعم أنها صادرة عن القائم بأعمال رئيس البعثة ريزدون زينينغا ويجري تداولها في بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، وعليه وجب التنويه إلى أنها مزورة وعارية من الصحة.

– من المؤسف أن بات نشر الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة أمرًا شائعًا في ليبيا في محاولة لتضليل الجمهور وحشد الدعم لمختلف القضايا السياسية.

– تحذر البعثة من ذلك وتكرر دعوتها لكافة الأطراف لتجنب أي أعمال تحريضية أو معلومات مضللة قد تهدد استقرار ليبيا الهش.

#ليبيا_24

2022-09-11 16:44:45

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