بالصور.. #الدبيبة يجتمع مع وزير التربية والتعليم بحكومته موسى #المقريف بحضور مدي

بالصور.. #الدبيبة يجتمع مع وزير التربية والتعليم بحكومته موسى #المقريف بحضور مديري مصلحة المرافق التعليمية والمركز الوطني للامتحانات ومركز المناهج التعليمية، لتقييم الإجراءات المتخذة من الوزارة لإجراء #امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية، والصعوبات التي واجهت الطلاب وملاحظات أولياء الأمور، ومتابعة خطوات الوزارة لبداية العام الدراسي 2022-2023.

– مدير مركز المناهج طمئن بأن نحو 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن الوزارة، وإجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد.

– مدير مركز المناهج أكد أن #الكتاب_المدرسي سيكون متوفرا لكل الطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي. #السبق (بيان)







2022-09-11 19:55:11

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