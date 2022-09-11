عضو مجلس #النواب ميلود #الأسود عن زيارة #عقيلة_صالح لدولة #قطر: مع استمرار حكومة #الدبيبة يستحيل إجراء أي انتخابات تشريعية أو رئاسية.

– زيارة عقيلة لقطر للتأكيد على شرعية حكومة #باشاغا، وتوضيح رؤية النواب والأسباب التي دفعته لتكليف حكومة.

– عقيلة يسعى لإقناع الدول الداعمة لحكومة الدبيبة بوقف دعمها، من أجل الذهاب نحو #الانتخابات.

– حكومة الدبيبة هي من عرقلت الانتخابات، ولم تذهب نحو المهام المحددة التي كلفت على أساسها والمتمثلة في إتمام عملية الانتخابات. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-09-11 20:48:38

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