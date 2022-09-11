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خبر | حكومة الدبيبة تعلن استحداث مجمع دبلوماسي جديد حددته مصلحة الاملاك شرق معيت

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

خبر | حكومة الدبيبة تعلن استحداث مجمع دبلوماسي جديد حددته مصلحة الاملاك شرق معيتيقة و تخصص 4 قطع أراضي لسفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الامارات العربية المتحدة و تركيا و دولة قطر مقابل تخصيص هذه الدول أراضي و مباني لسفارات #ليبيا لديها على ان تتولى الخارجية التنسيق مع بقية السفارات الراغبة في اجراء مشابه وفق مبدأ المعاملة بالمثل . #المرصد ( المكتب الاعلامي )

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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