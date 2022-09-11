خبر | حكومة الدبيبة تعلن استحداث مجمع دبلوماسي جديد حددته مصلحة الاملاك شرق معيت

خبر | حكومة الدبيبة تعلن استحداث مجمع دبلوماسي جديد حددته مصلحة الاملاك شرق معيتيقة و تخصص 4 قطع أراضي لسفارات كل من الولايات المتحدة الأمريكية و الامارات العربية المتحدة و تركيا و دولة قطر مقابل تخصيص هذه الدول أراضي و مباني لسفارات #ليبيا لديها على ان تتولى الخارجية التنسيق مع بقية السفارات الراغبة في اجراء مشابه وفق مبدأ المعاملة بالمثل . #المرصد ( المكتب الاعلامي )
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
مديرية أمن الفرناج تلقي القبض على سيدة ليبية بتهم الاحتيال بمبالغ وصلت إلى مايقا
تم النشر منذُ 7 دقائق
عضو مجلس #النواب ميلود #الأسود عن زيارة #عقيلة_صالح لدولة #قطر: مع استمرار حكومة
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مديرية أمن الفرناج تلقي القبض على سيدة ليبية بتهم الاحتيال بمبالغ وصلت إلى مايقا
تم النشر منذُ 60 دقيقة
بالصور.. #الدبيبة يجتمع مع وزير التربية والتعليم بحكومته موسى #المقريف بحضور مدي
تم النشر منذُ ساعة واحدة
أضف تعليقـك