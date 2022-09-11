أكدت إدارة مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، أن مايقارب 40% من الكتاب الم

أكدت إدارة مركز المناهج التربوية والبحوث التعليمية، أن مايقارب 40% من الكتاب المدرسي موجود بمخازن وزارة التربية والتعليم، وأن إجراءات باقي الكميات تسير بشكل جيد، وأضافت الإدارة خلال اجتماعها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بأن العدد كامل سيكون متوفرا قبيل بداية العام الدراسي الجديد، كما أكدت على الابتعاد عن الأخبار الزائفة يشأن عدم توفر الكتب الدراسية للطلاب المتناقلة في صفحات سوشيال ميديا

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