عضو مجلس النواب علي الصول: – هناك بوادر جيدة وتغيرات إيجابية ما دام القطريون مد

عضو مجلس النواب علي الصول:

– هناك بوادر جيدة وتغيرات إيجابية ما دام القطريون مدوا أيديهم لليبيين في الشرق والغرب والجنوب.

– احتمال تشكيل حكومة ثالثة مستبعد، ومن المفترض أن يسلم الدبيبة السلطة.

– فتح الدبيبة لمصلحة التسجيل العقاريَ سيترتب عليه عواقب وخيمة على الدولة الليبية والشركات سواء العامة أو الخاصة.

– يجب عدم فتح التسجيل العقاري لأن هناك عقارات مرهونة ما قبل 2011 ومن الممكن إلغاء هذا الرهن بفتح التسجيل.

– فتح التسجيل العقاري يصب في مصلحة أشخاص معينين، ونحن ضد هذا القرار وهو قرار غير عقلاني وغير منطقي.

#ليبيا_24

2022-09-11 21:00:04

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