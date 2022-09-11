مدير إدارة الإعلام بحكومة الإنقاذ جمال #الزوبية يدافع في تسجيل صوتي، عن قرار #ال

مدير إدارة الإعلام بحكومة الإنقاذ جمال #الزوبية يدافع في تسجيل صوتي، عن قرار #الدبيبة بتخصيص 4 قطع أراضي لسفارات؛ #قطر، #الإمارات، #تركيا، و #الولايات_المتحدة_الأمريكية شرق قاعدة #معيتيقة بالعاصمة #طرابلس.

الزوبية: هذا قرار من مجلس الوزراء وتُعامل فيه الدول بالمثل.. من أعطانا أرض نعطيه أرض وهذا أمر طبيعي بين الدول.

الزوبية: من يقول هذه منطقة خضراء تحرسها قوات غربية.. فهذا كلام غير واقعي.

الزوبية: مباني السفارات تبنيها شركات من اختيار الدولة نفسها وتكون هناك نواحي أمنية. #السبق







2022-09-12 00:11:38

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